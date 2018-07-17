الوحدة يصل سيفيلد .. وخوقير يتفقد المعسكر

جدة – البلاد

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة اليوم الثلاثاء مدينة (سيلفيد) النمساوية، لإقامة معسكراً خارجياً مدته 27يوماً، استعداداً لمنافسات المسابقات المحلية السعودية الموسم القادم،

وغادر مع (الفرسان) اللاعبون المحليون وهم: عبدالإله المالكي، وليد باخشوين، محمد الزوري، صالح العمري، فيصل درويش، عبدالإله العمري، عبدالله الجدعاني، محيا السلمي، محمد القثامي، عصام القرني، أحمد الشمراني، جابر عسيري، ساري عمرو، فواز صقور، محمد السفياني، سلطان تنكر، عبدالله البار، معتز اكجا، على أن ينضم للمعسكر المدافع الدولي أسامة هوساوي عقب تمتعه بالإجازة، ورافق البعثة نائب المشرف العام على الكرة المهندس مروان دمنهوري ومدير الكرة عصمت بابكر.

فيما وصل المشرف العام على كرة القدم في فريق الوحدة عبدالله خوقير قبل عدة أيام مدينة سيلفيد النمساوية، لكي يتفقد المعسكر وتجهيزه من جميع النواحي، ووصل إلى سيلفيد، الفنزويلي أوتيرو، والطاقم الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، إضافة إلى المحترف التركي إيمري كولاك، وسيصل خلال الساعات القادمة كل من ماركوس قاليري وانسيلمو مورايس وجوزيف فيرنانداو والمصري محمد عواد.