بدء التسجيل في معرض التوظيف

الرياض- البلاد

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بتسجيل احتياجاتهم من الكفاءات الوطنية المناسبة وتقديم الشواغر الوظيفية من خلال معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني ، وذلك ابتداء من اليوم وحتى الجمعة 14 ذو القعدة.

يتضمن معرض لقاءات (أحد قنوات التوظيف لبرنامج طاقات) في نسخته الثانية عشرة، عددا من الفرص الوظيفية في منافذ البيع للأنشطة الاقتصادية التي صدرت بها قرارات توطين سابقة، ومن ذلك: السيارات والدراجات النارية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، الأثاث المكتبي والمنزلي الجاهز، الأواني المنزلية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الساعات، النظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، مواد الإعمار والبناء، قطع غيار السيارات، السجاد بكافة أنواعه، الحلويات، وغيرها من الأنشطة.

ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني كمبادرة من الصندوق ليلعب دوراً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة عن طريق توظيف الكوادر السعودية المؤهلة لضمان المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع.