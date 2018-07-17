بيزيتش: الاتحاد قوي .. وجاهز للتحدي

جدة – محمد صالح

وجه الدولي الصربي مهاجم الاتحاد ألكساندر بيزيتش، رسالة إلى كافة جماهير (العميد) عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، قال فيها: جاهز للتحدي خلال الموسم الرياضي القادم، فأنا قبلت عرض (العميد)؛ لكي أصبح جزءًا من هذا الفريق الكبير والقوي جداً،

وأضاف: أشعر بالامتنان العميق للثقة التي تلقيتها من قبل جماهير الاتحاد، والترحيب الذي بث الحماس في داخلي قبل انطلاقة الموسم الجديد، واختتم الهداف الصربي رسالته: أشعر بمسؤولية كبيرة، سأبذل قصارى جهدي؛ لأكون عند حسن ظن الجميع.

على صعيد اللاعبين البرازيليين (فالديفيا، جوناس)، انتشرت مقاطع الفيديو تظهر دخولهم الأجواء الاتحادية، والطقوس المعتادة من قبل لاعبي العميد، حيث ردد نجمي السامبا الأهازيج المتداولة، وسط روح عالية وأجواء أسرية سادت معسكر النمور في النمسا.

ميدانياً، خصص الجهاز الفني بقيادة المدرب رامون دياز تحضيرات النمور الصباحية أمس، لرفع المعدل اللياقي لدى كافة اللاعبين، أما في الحصة المسائية فقد تركز المران على الجوانب الفنية، وأشرف دياز على المناورة القوية بين اللاعبين، كما شارك في المران الدولي فهد المولد عقب انضمامه، وانتهاء إجازته من قبل إدارة المنتخب.

من جانبه اقتربت إدارة الاتحاد، من التعاقد مع منصور الحربي، لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يتواجد اللاعب ضمن القائمة التي أعلنها المدرب بابلو جويد، استعداداً للمشاركة في معسكر الفريق بالنمسا. ووصل مسئولو الاتحاد إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتهم مع اللاعب، لاسيما بعد تضاؤل فرص مشاركته مع الأهلي في الموسم الجديد.