تنفيذ حد الحرابة في قاتلي حارس مستودع بجدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل في عدد من الجناة بمحافظة جدة .

وقالت الوزارة في بيان: أقدم محمد بن حسن بن على محزري -سعودي الجنسية- على قتل طهر فضل إقبال – باكستاني الجنسية – عمداً وعدواناً، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات وضربه بعصا على رأسه وسلب جواله، فيما أقدم أحمد بن محمد بن ناصر البيشي – سعودي الجنسية – على التخطيط لخطف المجني عليه وضربه بقصد سلب المستودع الذي يقوم بحراسته، وقيام عبدالرحمن يحي جبريل، وآدم أبو بكر جبريل، وإسماعيل عبدالله جبريل – تشاديي الجنسية – بالاشتراك في ضرب المجني عليه وقيامهم جميعاً بالاشتراك في نقل المجني عليه وامتهان جثته.

وأضاف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض عليهم وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم ولأن ما قام به المُدعى عليهم فعل محرّم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض ، وتم الحكم بإقامة حد الحرابة عليهم وأن يكون ذلك بقتلهم وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين وذلك بقتلهم.