تنفيذ حكم القصاص بشخص احرق اخر بسبب خلاف بينهما

نفّذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي الجنسية بمنطقة تبوك أقدم على قتل مواطن آخر، لخلاف بينهما.

وقال الوزارة في بيان: أقدم سلامة بن عودة بن سلامة الزميلي العمراني -سعودي الجنسية- على قتل سلطان بن حمدان بن سلمان الدبر -سعودي الجنسية- وذلك بسكب مادة البنزين عليه وإشعال النار فيه، مما أدى إلى وفاته .

وأضاف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.