د. السديس يطلق حملة (خدمة الحاج وسام فخر لنا)

مكة المكرمة – واس

أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس امس حملة الرئاسة بشعار ” خدمة الحاج وسام فخرٍ لنا ” في الموسم السادس لها.

وأوضح معاليه ، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة لبحث آخر المستجدات والاستعدادات النهائية لانطلاقها خلال موسم الحج 1439هـ ، حرص الرئاسة على تهيئة الأجواء التي تسودها الروحانية والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام،

مبينًا أن الحملة تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاها الله – على تقديم جميع الخدمات وبكل الإمكانات ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن الرئاسة تهيئ بشكل كامل العديد من الخدمات التي سوف تقدم فيه لحجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم بإذن الله إلى بلدانهم، وتسعى من خلال هذه الحملة المباركة إلى الارتقاء بتلك الخدمات بشكل متميز.