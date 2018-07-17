سفير المملكة في واشنطن: موقف شيوخ صعدة ينهي آمال إيران باليمن

أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، على وقفة شيوخ وأعيان محافظة صعدة ورفضهم التدخلات الإيرانية، وتمسكهم الراسخ بعروبة اليمن.

وقال الأمير خالد في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، “إن موقف أهالي اليمن رسالة هامة تؤكد مجدداً أن اليمن وكما كان دوماً، عربي الهوية، يمن العروبة والحكمة عصّي على محاولات الهيمنة الإيرانية”.

وأضاف: “رفض شيوخ وأعيان وأهالي محافظة صعدة لتواجد النظام الإيراني بالمحافظة موقف بطولي يعرّي المشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة وينهي آمال إيران الثورية في اليمن وأذرعها الإرهابية بالعالم العربي”.

وتابع خالد بن سلمان أن المملكة وأشقاءها من دول التحالف، سيعملون فور انتهاء عمليات تحرير صعدة، على إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء والازدهار لأهلنا وإخواننا أبناء صعدة الكرام الذين لطالما عانوا من جور وظلم الميليشيات التابعة لإيران، فأمن ورخاء أشقائنا اليمنيين هو أولوية لقيادتنا الرشيدة يحفظها الله.