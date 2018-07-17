شرطة مكة تفك لغز جريمة المغدور «عمر» وتطيح بالجاني

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر أقدم على قتل آخر نتيجة خلاف بينهما.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة بلاغا منتصف شهر شوال الماضي عن تعرض مواطن في العقد الثالث من العمر لطلق ناري من شخص مجهول، نتج عنه وفاته.

بدورها، كثفت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والرصد للكشف عن الجاني وتم التوصل إليه وهو مواطن في العقد الثالث، وبعد مواجهته بالأدلة والقرائن أقر بفعلته، مرجعا الأسباب إلى خلاف بينه وبين المجني عليه.

وأضافت شرطة مكة أنه تم إيقاف الجاني وإبلاغ فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم.

يشار إلى أن مقطع فيديو قد تداول على مواقع التواصل للجريمة وذلك قبل نحو أسبوعين عن الحادثة حيث قام الجاني بإطلاق الرصاص على المجني عليه قبل أن يستقل مركبته ويلوذ بالفرار.