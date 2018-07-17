طفلة تتعرض للتعنيف.. و«العمل» تتابع الحالة

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو متداول لتعنيف طفلة رضيعة من قبل والدتها

وطلبت الوزارة من الجهات الأمنية المختصة تزويدها بشكل عاجل بالمعلومات الكافية حوله.

وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إن مركز بلاغات العنف الأسري تلقى بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل.

وأضاف أنه تم الطلب عاجلاً من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة

داعياً من تتوفر لديه معلومات بالاتصال على 1919.

وكان مقطع فيديو أظهر سيدة تعنف طفلة رضيعة، قيل انها ابنتها، وتقوم بخنقها حتى شحب وجه الطفلة تماماً، دون أن تبالي الأم ببكاء الطفلة وصراخها.