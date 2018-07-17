فاتورة ثابتة للكهرباء طوال العام

جدة – البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن خدمة “الفاتورة الثابتة”، التي تتيح للمشتركين سداد الفواتير بقيمة ثابتة طوال العام على أساس متوسط الاستهلاك السنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن حساب الفاتورة الثابتة يكون على أساس متوسط الاستهلاك خلال أشهر السنة الماضية، ويتم في نهاية العام من الاشتراك مراجعة الاستهلاكات واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان لأيٍّ من الطرفين وتصفية المبالغ.

وأشارت الشركة إلى أنه يشترط للتسجيل في الخدمة سداد المديونية، وأن يكون لدى رقم الحساب استهلاك 12 شهراً فأكثر.

وكانت الشركة قد شهدت أزمة مع مشتركيها المتذمرين من ارتفاع فواتير الصيف، لكنها أرجعت الزيادات إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال زيادة استخدام أجهزة التكييف التي تمثل نحو 70 % من قيمة استهلاك الفاتورة.