«هدف» يطرح وظائف أخصائي موارد بشرية بأجر شهري 9500 ريال

استضاف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في مقره بمدينة الرياض أمس، لقاءً وظيفياً للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” بالتعاون مع شركة الفنار

حيث طرح خلال اللقاء فرص وظيفية بمسمى “أخصائي موارد بشرية”، وبأجور شهرية تبلغ 9500 ريال.

وقدم “هدف” بالتعاون مع شركة الفنار، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية

وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات

والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.