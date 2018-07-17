75 ألف مهاجر يقيمون في تونس

قدرت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورينا لاندو عدد المهاجرين المقيمين بتونس بحوالي 75 ألف مهاجر أي ما يقارب 5ر0 % من مجموع سكان تونس ، فيما يبلغ عدد اللاجئين بها 777 لاجئا أغلبهم من السوريين.

وأفادت لاندو أمام لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب التونسي اليوم أن المنظمة وفرت الدعم للمساعدة على إنشاء مشاريع خاصة لفائدة 277 مهاجرًا مقيمًا بتونس.

من جهة أخرى قدرت عدد المهاجرين التونسيين بالخارج بـ 3ر1 مليون مهاجر، تستقطب أوروبا 81 % منهم.

ويسهم المهاجرون التونسيون بالخارج بنسبة 5 % في الناتج المحلي الإجمالي التونسي

مشيرة الى أن المهاجرين المقيمين في تونس بإمكانهم أن يتحولوا إلى قوة لدفع نمو الاقتصاد المحلي .

من جهة أخرى قدرت المسؤولة الدولية عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين سجل وصولهم إلى إيطاليا منذ بداية 2018 بـنحو ثلاثة آلاف مهاجر .