أقدم خبز في العالم أردني

عمان ـ رويترز

قدمت بقايا متفحمة لخبز تم اعداده قبل 14500 عام فى موقد حجرى بشمال شرق الأردن مفاجأة سارة للباحثين، وهى ان المواطنين بدأوا انتاج ذلك الغذاء الحيوى قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة.

ويظهر الاكتشاف ان الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط انجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفا في السابق، وقبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري.

وصنع الخبز المسطح، غير المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.

وصنع ذلك الخبز إبان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية التي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي، وجرى العثور عليه في موقع أثري بالصحراء السوداء.