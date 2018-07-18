أهلا بالأهلي في تحدٍ جديد..

جدة- البلاد

واصل فريق الأهلي تدريباته اليومية في معسكره المقام بالنمسا تحت إشراف المدرب الأرجنتيني جويدي. من ناحية أخرى، نشر عبد الله السعيد لاعب النادى الأهلى، صور لأول تدريب له مع فريقه الجديد ، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا فى النمسا.

وعلق السعيد على الصور، عبر حسابه بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، “بداية جديدة وتحدٍ جديد.. أهلا بالملكى”. وشارك عبد الله السعيد فى التدريبات فور وصوله إلى النمسا، بعد نهاية إجازته عقب مشاركته مع المنتخب المصرى فى مونديال روسيا 2018.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلى 3 مباريات ودية على هامش المعسكر، قبل اللعب مع المحرق البحرينى ذهاباً وإياباً ضمن منافسات دور الـ32 فى البطولة العربية، بينما يفتتح مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى السعودى بمواجهة الباطن.