إطلاق اسم «مبابي» على ثور أرجنتيني

جدة ــ وكالات

اعلن معرض بيونس آيرس الزراعي، في الارجنتين، أطلاق اسم “مبابي” على ثور يزن 920 كلغ تكريما لبطل العالم في كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.وبحسب تقليد المجتمع الريفي، تمنح منظمة ارباب العمل الأرجنتينية، التي تدافع عن حقوق الزراعيين، كل سنة اسما مرموقا للثور الأول المشارك في اهم منافسة في البلاد.

ويضف مربو “كوراكو” في مقاطعة لابامبا المهاجم مبابي بأنه “ثور ذات طابع جيد وشكل جيد، متوسط الحجم وأنغوس ذات جودة عالية”. وتألق مبابي بشكل كبير في مونديال روسيا 2018 الذي احرزته بلاده، الأحد، على حساب كرواتيا (4-2) للمرة الثانية في تاريخها.

وقورن بالأسطورة البرازيلي بيليه نظرا لصغر سنه بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي.