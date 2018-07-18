الأخضر الشاب يواجه البحرين وعينه على الصدارة

صلالة- البلاد

يبحث منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب، اليوم عن بطاقة الصدارة للمجموعة الثالثة عندما يواجه المنتخب البحريني في إطار الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات للبطولة الاسيوية السادسة عشرة لكرة اليد للشباب والتي تجري منافساتها حالياً في مدينة صلالة العمانية ،

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز؛ من أجل الصدارة بعد أن ضمن التأهل للدور الثاني . وكان الأخضر قد أنهى تحضيراته لمواجهة البحرين بعد الحصة التدريبية التي أجراها تحت إشراف المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده موسى الهـزاع حيث اجتمع مع اللاعبين وشدد على أهمية تصحيح الأخطاء التي حصلت في اللقاء الأول أمام الصين تايبيه ومعالجتها .

التحكيم السعودي حاضر

حضر الطاقم السعودي القاري، نادر الدوسري، وسعد المري في منافسات البطولة الآسيوية لكرة اليد، بعد أن قاد مباراة لبنان والمنتخب الكوري، والتي انتهت بفوز المنتخب الكوري بنتيجة 31 مقابل 45 وشهد اللقاء ثاني البطاقات الحمراء في البطولة، والتي أشهرها الحكم سعد المري لأحد لاعبي المنتخب اللبناني.