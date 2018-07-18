الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن جرائم السطو والسرقة

ضبطت شرطة منطقة الرياض تشكيلاً عصابياً مكون من سبعة أشخاص امتهنوا جرائم السطو والسرقة وبحوزتهم مواد مخدرة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار المتابعة الأمنية لجرائم السرقات وتعقب مرتكبيها وذلك في ضوء التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال، فقد تم بتوفيق الله القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص (ثلاثة مواطنين وباكستانيان وسوري وسوداني)، وذلك لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة مركبات واستخدامها في السطو على مراكز ومحلات تجارية، وسرقة كيابل نحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

وأضاف أنه، ضٌبط في حوزتهم (٢٨٢) حبة كبتاجون، و (٢،٥) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وقد أقرّوا بارتكاب (١٢٤) جريمة سطو وسرقة ، وجرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.