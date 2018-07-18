الأخيرة

الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن جرائم السطو والسرقة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / ذو القعدة / 1439 هـ      18 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ضبطت شرطة منطقة الرياض تشكيلاً عصابياً مكون من سبعة أشخاص امتهنوا جرائم السطو والسرقة وبحوزتهم مواد مخدرة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار المتابعة الأمنية لجرائم السرقات وتعقب مرتكبيها وذلك في ضوء التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال، فقد تم بتوفيق الله القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص (ثلاثة مواطنين وباكستانيان وسوري وسوداني)، وذلك لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة مركبات واستخدامها في السطو على مراكز ومحلات تجارية، وسرقة كيابل نحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

وأضاف أنه، ضٌبط في حوزتهم (٢٨٢) حبة كبتاجون، و (٢،٥) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وقد أقرّوا بارتكاب (١٢٤) جريمة سطو وسرقة ، وجرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *