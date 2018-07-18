محليات

البيئة : السماح بتصدير أكثر من 18 الف رأس من الماشية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / ذو القعدة / 1439 هـ      18 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة إحصائية حديثة عن الإرساليات الحيوانية الصادرة حسب منفذ الخروج منذ بداية قرار السماح بتصدير المواشي الحلية والذي صدر قبل سبعة أشهر وحتى شهر رمضان الماضي

حيث سمح القرار بتصدير ذكور المواشي الحية لمربي الثروة الحيوانية

وبلغت اعداد المواشي المسموح لها بالتصدير 18698 رأس من الماشية وتم خروجها عبر المنافذ التالية :منفذ البطحاء ،ابقار 82 ابل 79 اغنام 528 ، ومنفذ الحديثة اغنام 1 ، ومنفذ جسر الملك فهد اغنام 1 ، ومنفذ الخفجي اغنام 201 ابل 52 ، ومنفذ الرقعي 17754 ، وبلغ الإجمالي 18698 رأس من المواشي المسموح بتصديرها .

ibrahim

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