الجبير يُوقِّع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي

وقَّع وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الأربعاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي كإطار عام یندرج تحت مظلته جمیع مجالات التعاون والعمل المشترك.

وكان الجبير قد عقد جلسة مشاورات في وقت سابق مع نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استعرضت العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال بیان صادر عن الخارجیة الكویتیة أن ھذه الخطوة تأتي تنفیذا لتوجیھات أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخیه خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود -حفظه الله- ملك المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وحرصھما على مواصلة مسیرة الإخاء وتعزیز وشائج العلاقات التاریخیة الوثیقة التي تربط بین البلدین.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير إثر لقائه بأمير الكويت عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الصباح”، وأضاف “الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة والكويت تؤكدها الرغبة بين قادة البلدين للنهوض بالتعاون القائم في كافة المجالات، وقعت مع أخي وزميلي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير خارجية الكويت على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي وهو انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين”.