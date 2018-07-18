الحماية الاجتماعية تتوصل لمعنفة جدة

جدة ــ البلاد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان وحدة الحماية الاجتماعية في جدة توصلت الى الأطفال الذين اظهر مقطع فيديو يظهر تعرضهم لتعنيف وتعذيب على يد امرأة.

واكد المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل تلقي مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف امس ” الثلاثاء”، وأنه تم الطلب عاجلاً من الجهة الأمنية المختصة لتزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة.

وكان مغردون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطفلة تتعرض لتعنيف وتعذيب على يد امرأة تجردت من إنسانيتها.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تقوم بخنق الطفلة بيدها، ويظهر فيديو آخر قيامها برفعها واسقاطها حتى يرتطم رأسها بالأرض.

من جهته، اكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن رئيس الهيئة بندر بن محمد العيبان أصدر توجيهاته باتخاذ الإجراءات النظامية مع جهات الاختصاص حيال تعنيف الطفلة.