الزواج السيئ مثل التدخين

جدة ــ وكالات

خلص علماء نفس الى ان الزواج السيئ الذي تحدث به صراعات متكررة يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة تماما كتأثير التدخين .

ووفقاً لصحيفة “الجارديان” البريطانية فان باحثين من جامعتي نيفادا وميتشجان تابعوا حالة 373 زوجا وزوجة، لمعرفة إذا كان عدم الاتفاق حول عدد من الموضوعات مثل: الأطفال والمال والأنشطة الترفيهية له آثار صحية سلبية.

وقالت روزي شروت، التي قدمت النتائج الأولية خلال مؤتمر لرابطة بحوث العلاقات الدولية في كولورادو، إنهم تابعوا حالة مجموعة من الأزواج خلال الـ16 عاما الأولى لزواجهم، وقارنوا الحالة الصحية للمتزوجين الذين أفادوا بوجود عدد أكبر من موضوعات الخلاف مقابل من لديهم عدد أقل.

ووجد الباحثون أن النزاعات بين الزوجين اثرت بصورة سلبية عليهم، لكن الأثر الأكبر كان على الرجال اكثر منه على النساء، اما الأزواج الذين كان بينهم اتفاق فكان للأمر فوائد صحية أكبر على علاقتهم، لكن انتهى ذلك خلال السنوات اللاحقة للزواج.

وكانت دراسة سابقة قد وجدت ان نشوب نزاعات خلال العلاقات يمكن أن يؤدي لاستجابات مدمرة داخل الجسم، مثل حدوث التهابات وتغير في الشهية وزيادة إنتاج هرمونات التوتر، وكل ذلك يمكنه التأثير على العديد من الجوانب الصحية، تمتد من وظائف القلب إلى جهاز المناعة.