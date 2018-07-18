«الغذاء والدواء» تعيد إغلاق مصنع مياه بالرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والشئون الاجتماعية للمرة الثانية مصنع الخليج العذبة، الذي عاد إلى مزاولة نشاطه دون موافقتها.

وقالت أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات التصحيحية قبل السماح له بمعاودة الإنتاج. مشيرةً إلى أنها كانت أصدرت تحذيراً من مياه المصنع المعبأة بأحجام (4 جالون و5 لتر) لاحتوائها على نسبة برمومات مخالفة للحدود المسموح بها.

وأشارت إلى أنه تم ضبط ومصادرة 3200 عبوة مخالفة بالمصنع تجنباً لوصولها للمستهلكين، إضافة إلى مخالفته بالإنتاج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومخالفته المواصفات القياسية الخليجية رقم (2014/1025 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، وإعادة فتحه والاستمرار بالإنتاج بالرغم من إقفاله من الهيئة.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخّلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المصنع والمسؤولين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم، وإحالة جميع العمالة المخالفة للإدارة العامة لترحيل الوافدين.