“المياه الوطنية” تسيطر على تلوث مياه حي نمار بالرياض

أكدت شركة المياه الوطنية في بيان لها رصد ومباشرة الفرق الميدانية التابعة لها حالة تلوث محدود في جزء من شبكة مياه بحي نمار الواقع غرب مدينة الرياض، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات من تحديد نطاق التلوث في شبكة المياه العامة وعزله تمهيداً لتنظيف وتعقيم الجزء المتضرر جراء هذا التلوث.

وأكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض , المهندس سليمان بن عبد الله البصيلي أنه فور رصد التلوث تم إعداد خطة عمل من قبل كافة الإدارات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحسر نطاق التلوث الحاصل في الشبكة، والقيام بأعمال التنظيف والتعقيم اللازمة لضمان سلامة شبكة المياه العامة وإجراء اختبارات وفحوصات لجودة المياه للتأكد من خلوها من أية آثار ترتبت جراء هذا التلوث.

وشدد المهندس البصيلي على أن نطاق التلوث ذو تأثير محدود وللحفاظ على سلامة العملاء تم تحديد المنازل التي يشتبه بتأثرها من التلوث، حيث تم مخاطبة العملاء فوراً بالتوقف عن استخدام المياه حتى تقوم الشركة بأعمال التنظيف والتعقيم لخزانات المنازل، إضافة إلى أنه سيتم تعويض العملاء المتضررين بصهاريج مجانية حتى انتهاء أعمال الصيانة اللازمة وعودة الضخ بشكل سليم بإذن الله.