النصر يتراجع عن التعاقد مع موسى

الرياض- البلاد

تراجع مسؤولو نادي النصر ، عن فكرة إتمام التعاقد مع الدولي النيجيري أحمد موسى، المحترف ضمن صفوف ليستر سيتي الإنجليزي؛ بسبب ارتفاع القيمة المالية للاعب، فقد وصل إجمالي قيمة التعاقد مع اللاعب إلى 40 مليون جنيه إسترليني، شاملة ما يحصل عليه النادي الإنجليزي، بالإضافة إلى راتب اللاعب نفسه خلال فترة التعاقد،

وكانت إدارة النصر بذلت جهدا كبيرا في سبيل إتمام التعاقد مع اللاعب؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشارك موسى في مباريات المنتخب النيجيري بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا خلال الأيام الماضية، وسجل هدفين لمنتخب بلاده، الذي ودع البطولة مبكرا من الدور الأول.

يذكر أن النصر تعاقد مؤخرا مع المغربي نور الدين أمرابط قادما من واتفورد الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار، وبعقد مدته 3 سنوات.