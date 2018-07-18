تدشين أول صيدلية ذكية بالمملكة

جدة ـ البلاد

كشفت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع “تويتر” عن بدء أول صيدلية ذكية بالمملكة تعمل بواسطة جهاز الروبوت في مستشفى الملك فهد التخصصي.

وقالت الوزارة إن الصيدلية الذكية ستساهم في خفض اوقات انتظار المراجعين عند صرف الأدوية، كما ستوفر أعلى معايير السلامة وتقلل الأخطاء الدوائية؛ بالإضافة لسيطرتها على المخزون الدوائي وتوفير الوقت اللازم للصيادلة كي يوضحوا الأمور للمرضى.

وعن أبرز مميزات الصيدلية الذكية قالت الوزارة في تغريدتها إنها تتميز بقدرتها على صرف 1500 عبوة دواء بالساعة، كما تصرف 240 وصفة طبية بالساعة بواسطة الروبوت وتخزن أكثر من 20 ألف عبوة دواء من مختلف الأحجام، كما يوجد لديها 6 منافذ لصرف الأدوية أحدها مخصص لذوي الإعاقة.