صلاة الميت على شهيد الواجب الأحمري

محايل- واس

شيعت جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة العصر الشهيد وكيل الرقيب متعب بن محمـد الأحمري، من القوات المشتركة بمنفذ الوديعة .

وتقدم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي جموع المصلين بجامع الملك فهد بحي الضرس الذي نقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

وعبرت أسرة الشهيد الأحمري من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنهم في ميدان العزة والكرامة ، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.