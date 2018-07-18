ضبط 550 مخالفة في منافذ تأجير السيارات

نفّذت فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، 15.595 ألف جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، للتحقّق من امتثالها للتوطين.

وأسفرت الزيارات الميدانية، عن التأكد من التزام 14301 منشأة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات

وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، فيما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة نحو 450 منشأة.

وأصدرت الفرق الميدانية، إنذارات لعدد من المكاتب المخالفة، بواقع 615 إنذاراً

في حين بلغ عدد إجمالي المخالفات المضبوطة 551 مخالفة.

ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين في مختلف مناطق المملكة حيز التنفيذ في غرة رجب لعام 1439، وتضمنت المهن المشمولة بقرار التوطين “المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت عملاءها إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911

أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.