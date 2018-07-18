كارلينو البرازيلي يقترب .. وباجندوح مستمر مع العميد

جدة-عبدالعزيز عركوك

اقتربت إدارة الاتحاد من التعاقد مع البرازيلي تياقو كارلينو، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، ويلعب لنادي أتلتيكو بارانيس البرازيلي ، لتمثيل الفريق في خانة الظهير الأيسر، ويمتلك اللاعب إحصائية مميزة حققها مع فريقه في الموسم المنصرم؛ حيث شارك في 19 مباراة، ولديه أرقام جيدة تؤكد إجادته للأدوار الدفاعية والهجومية معا.

من جانبه، أدى فريق الاتحاد تدريباته يوم أمس الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، واشتملت على تدريبات لياقية لرفع المعدل اللياقي في الملعب، وفي صالة الحديد لتقوية عضلات اللاعبين، وقد شارك في المران جميع اللاعبين بمن فيهم فهد المولد وزميله جمال باجندوح، الذي أقيم له حفل مبسط من اللاعبين والجهازين الفني والإداري؛ بمناسبة احتفالة بزفافه مؤخرا.

وعلى ذات الصعيد تشير المصادر عن اتفاق إدارة النادي مع اللاعب جمال باجندوح للتوقيع مع الفريق لمدة 3 سنوات، ومن المنتظر أن يتم التجديد معه خلال معسكر الفريق الحالي الذي يقام في النمسا برفقة الحارس الدولي عساف القرني الذي وافق هو الآخر على الاستمرار.