مقتل 5 في تحطم طائرة عسكرية بكوريا الجنوبية

سول ــ رويترز

اعلنت قوة مشاة البحرية الكورية الجنوبية ان طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة للجيش تحطمت أثناء رحلة تجريبية، امس الثلاثاء، في مدينة بوهانج بجنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 اشخاص واصابة آخر.

القوة اوضحت في بيان أن الطائرة سقطت من ارتفاع 10 أمتار على مدرج بإحدى القواعد الرئيسية التابعة للبحرية، والتي تجري فيها قوات مشاة البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات عسكرية سنوية، وان حريقا اندلع بها.

وحسب وكالة انباء رويترز، لقي 5 ممن كانوا على متن الطائرة حتفهم، بينما نقل سادس إلى أحد المستشفيات، مضيفة أن الجيش سيشكل لجنة لتحديد سبب تحطم الطائرة.