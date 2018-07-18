مليار ونصف إنفاق مشجعي المونديال

موسكو ــ وكالات

افاد عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، بأن مشجعي كرة القدم الذين وفدوا إلى موسكو خلال المونديال أنفقوا أكثر من مليار ونصف مليار دولار.

وقال سوبيانين في العرض التقديمي الذي ألقاه امام منتدى موسكو العمراني، أن “3.8 مليون مشجع زاروا موسكو، وبلغ حجم إنفاقهم 96.6 مليار روبل (أكثر من مليار ونصف مليار دولار)”.

كما نوه عمدة موسكو إلى أن العاصمة بدأت بتعويض المبالغ التي أنفقت على البنية التحتية الرياضية قائلا: “أما بالنسبة لتكاليف البنية التحتية الرياضية، فلم نعد المدينة لكأس العالم بشكل خاص، فقط تم تجهيز ملعب “لوجنيكي” كي يطابق معايير الفيفا بتكلفة بلغت 25 مليار.

روبل (نحو 403 مليون دولار)، وعلى كل حال هذا هو رأس مالنا، ويجب أن نعوض نصف هذه التكاليف خلال شهر”.