وزير الحج يتفقد مكتب الوكلاء الموحد بالمطار

جدة – واس

تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، امس مكتب الوكلاء الموحد بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وعقد معاليه اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المكتب الدكتور فاروق بن يحيى بخاري وأعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل المكتب التشغيلية لموسم حج هذا العام، التي تضمنت تخفيض مدة بقاء الحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تطوير للأداء.

وحث معالي وزير الحج والعمرة، العاملين في المكتب بتكثيف الجهود والارتقاء بالأداء في موسم حج هذا العام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتسخير جميع الإمكانات وحشد الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم في يسر وسهولة، مشدداً على أهمية رفع درجة جاهزية هذا القطاع الأهلي العامل تحت إشراف الوزارة، لتقديم أفضل الخدمات.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحد، أن الخطة التشغيلية التي اعتمدها المكتب أخذت طابعاً محكماً ومميزاً عن الأعوام السابقة، لضمان تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الراقية لضيوف الرحمن، إلى جانب التدريب وعقد الدورات التأهيلية التعريفية بشؤون العمل للمستجدين، وضمان تقديم خدمات إنهاء إجراءات الحجاج في مرحلتي القدوم والمغادرة.