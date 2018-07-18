وزير الداخلية يبحث مع المشنوق التعاون وتطورات الأحداث

جدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة امس، معالي وزير الداخلية والبلديات في جمهورية لبنان الدكتور نهاد المشنوق.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تنسيق مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.