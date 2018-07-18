اقتصاد

400 فرصة عمل بأجور شهرية تتراوح بين 4500 و9 آلاف ريال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / ذو القعدة / 1439 هـ      18 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بمدينة الرياض، لقاءً للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” بالتعاون مع شركات: فواز الحكير وشركاؤه، والشايع الدولية، ولاند مارك العربية، والرنة، وذلك بطرح 400 فرصة وظيفية، وبأجور شهرية تتراوح بين 4500 و 9 آلاف ريال.

وقدم “هدف” بالتعاون مع شركات: فواز الحكير وشركاؤه، والشايع الدولية، ولاند مارك العربية

والرنة، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية

وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات

والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتدادًا للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة

وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

ibrahim

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