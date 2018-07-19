استقبال خاص لـ(بيسيتش) .. والعكايشي يصل

جدة – عبدالعزيز عركوك

انتهت إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن من تجهيز عقد الحارس الدولي المتألق عساف القرني (حامي عرين النمور)، الذي تقرر أن يوقعه في مدينة (تيرول) النمساوية، حسب مصادر مطلعة لـ(البلاد)، التي أكدت بأن عساف والإدارة اتفقا على كافة الأمور المادية والفترة الزمنية التي سيوقعها الحارس المتألق، والذي قدم مستويات فنية عالية في الموسم الماضي.

أيضا أنهت الإدارة تعاقدها مع المحترف البرازيلي تياغو كارليتو الظهير الأيسر، ليكمل الفريق عقد الأجانب صفقاته الأجنبية الثمانية وينضم للأسترالي ماثيو جورمان والبرازيلياي جوناس، وفالديفيا والمغربي كريم الأحمدي والتشيلي كارلوس فيلانويفا والصربي اليسكاندر بيزيتش والتونسي أحمد العكايشي.

هذا ومن المنتظر أن تعلن الإدارة عن تعاقدها مع لاعب محلي بالإضافة للتعاقد مع أحد مواليد المملكة لينضم إلى جابر عيسى بعد الاستغناء عن أحمد بلخير الذي تم التعاقد معه من قبل الإدارة السابقة في الموسم الماضي.

من جانب آخر، شارك المهاجم التونسي أحمد العكايشي في تمارين (النمور) عقب وصوله مقر معسكر النمور في النمسا، وسيخضع المحترف التونسي لتمارين لياقية مكثفة تحت إشراف مدرب اللياقة، وفور وصول أحمد العكايشي تيرول عقد اجتماعاً مقتضباً مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي أوضح له بأن المرحلة القادمة مهمة لكي يعمل على تطوير نفسه واستعادة لياقته.

ميدانياً ، واصل لاعبي الاتحاد تأدية تمارينهم على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف مدرب اللياقة ألفارو، ووسط متابعة من المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، حيث تركز المران الصباحي على الجري بسرعات مختلفة، بالكرة ومن دونها.