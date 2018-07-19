التبرع بالدم بصحة تبوك لجنودنا البواسل

تبوك – سعد الشهراني

دشنت صحة تبوك حملتها للمسافرين تحت عنوان (سافر بصحة) والتي اطلقتها في مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز والمنافذ البرية والبحرية لتوعية المسافرين بأهمية الاحتياطات الاحترازية أثناء السفر حيث بدأت الحملة يوم الاثنين الماضي واستمرت لمدة يومين.

وتأتي الحملة تماشيا مع برنامج وزارة الصحة التوعوي خلال إجازة الصيف والذي يستهدف المسافرين توعويا تحت عنوان سافر بصحة والذي يقدم حلول علاجية للمرضى المسافرين بالأمراض المزمنة وكذلك نصائح صحية تلامس تغييرات المناخ واختلاط الناس في الأماكن العامة ونقل العدوى.

كما اطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة في ادارة التمريض حملتها للتبرع بالدم دعما للجنود البواسل في الحد الجنوبي والتي تستمر لمدة اسبوع من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة عصرا في مستشفيات المنطقة المتمثلة في مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى المك خالد ومستشفيات المحافظة .

وتأتي هذه الحملة في إطار تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين ومدنيين واستشعارا من وزارة الصحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وترسيخا للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء ونشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه والمريض المحتاج للدم.

و تأتي هذه الحملة امتدادا للحملات السابقة التي تم تنفيذها لدعم مستشفيات الحد الجنوبي إذ نظمت صحة تبوك العديد من حملات التبرع بالدم داخل المستشفيات وخارجها.