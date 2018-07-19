دولية

الجثث تملأ الشوارع .. ونظام الأسد يواصل قصف درعا

كتبه Gamal salehaccess_time5 / ذو القعدة / 1439 هـ      19 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

درعا ــ رويترز

لا تزال أحياء مدينة درعا المحررة وبلدة نوى شمال غرب المدينة، آخر المناطق خارج سيطرة النظام، وذات الكثافة السكانية الأكبر تتعرض لقصف عنيف من قبل نظام الأسد، وعلى ما يبدو أن ذلك يأتي تحضيرا لمحاولات تقدم قواته في المنطقة.

وتحدثت بعض المصادر عن عجز المنقذين عن انتشال عشرات الجثث، بينهم أطفال، في ظل القصف المتواصل، بمئات الصواريخ والبراميل المتفجرة والغارات.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى الصعوبة البالغة في إسعاف الجرحى أو نقلهم إلى مناطق أخرى، وسط معلومات عن خروج مستشفى في المنطقة عن الخدمة.

وجاء قصف نوى بعد ساعات فقط من عودة آلاف النازحين إلى المدينة في أعقاب تقارير عن توصل المعارضة لاتفاق استسلام مع الجيش الروسي من شأنه أن يجنب المدينة العمليات العسكرية.

Gamal saleh

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