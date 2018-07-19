العيادات المتنقلة وفعاليتها في الرعاية الصحية الأولية والإقلاع عن التدخين والتوعية

مركز المعلومات – البلاد

تمثل العيادات المتنقلة أحد أنجح الوسائل المتبعة حديثا لمواجهة تحديات الاحتياجات الصحية وتغيراتها المستمرة. وقد دشنت وزارة الصحة مع بداية شهر رمضان الماضي برنامج، العيادات المتنقلة، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي مع الخدمات المساندة مثل الأشعة والمختبر، وعيادة الطب العام، وعيادة الأسنان، ومحطة الفرز، ومحطة التثقيف الصحي، والطفل السليم، والمختبر، والأشعة “السينية، الصوتية”، وذلك بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وبينت”الصحة” أن العيادات المتنقلة تهدف إلى الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.

وأشارت أن عدد العيادات المتنقلة للمرحلة الأولى 10 عيادات متنقلة، وعدد التجمعات السكانية الطرفية المستهدفة بالمرحلة الأولى حوالي 100 تجمع سكاني، كما تدعم العيادة شمولية تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة بتغطيتها للتجمعات السكانية الطرفية.

وقد سبق ذلك التدشين أن أطلقت صحة جدة العيادات المتنقلة للإقلاع عن التدخين حيث تقدم فيها العديد من الأنشطة عبر العيادة التوعوية والعيادة الإستشارية .

و بينت إحصائية حديثة للأربع أشهر الماضية أن العيادتين استقبلتا 5927 مراجعا ، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجوانب التوعوية 3815 مراجعا ، والمستفيدين من الخدمات العلاجية 2112 مراجعا ، كما شهدت زيادة مراجعي السيدات في الإقلاع عن التدخين 163سيدة .

وأظهرت الإحصائية زيادة مراجعي العيادات المتنقلة عن عيادات مكافحة التدخين بالمراكز الصحية خلال الفترة نفسها ، حيث بلغ عدد المراجعين بالعيادات الثابتة بالمراكز 855 مراجعا .

المشاركة في التوعية

من المميزات المهمة للعيادات المتنقلة المشاركة في التجمعات والانشطة الرياضية والثقافية وذلك لغرض التوعية .. ومثال ذلك مشاركةجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة في المباراة التي أقيمت مؤخرا بين الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، من خلال فريق ” كفى ” التوعوي وعياداتها المتنقلة التي انتشرت على مداخل أستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأوضح مدير جمعية ” كفى ” بمنطقة مكة الدكتور ، صلاح بن محمد الشيخ ، أن العيادات استقبلت عددا من الجماهير، حيث تلقت الجمعية اتصالات اليوم ممن زاروا العيادة معلنين رغبتهم في العلاج والاقلاع عن التدخين ومشتقات التبغ.

وأعرب الشيخ عن شكره لهيئة الرياضة ورابطة دوري المحترفين وإدارة الملعب على إتاحة الفرصة لـ ” كفى تأدية دورها الوقائي الإجتماعي في التوعية بأضرار التدخين والمخدرات ، مشيراً إلى أن تحصين المجتمع من آفة التدخين لا يكون إلا بتكاتف الجميع كل في تخصصه وميدانه.

أول عيادة تغذية متنقلة

كما أعلنت صحة عسير بدء العمل في عيادة التغذية المتنقلة، التي تعد أول عيادة تغذية علاجية متنقله على مستوى الوزارة مجهزةً تجهيزاً حديثاً.وتقوم فكرة العيادة على إيصال بعض الخدمات الصحية والوقائية التغذوية لبعض المرضى في المناطق النائية وغيرها، كما تهدف العيادة إلى التقليل من سوء التغذية وتقديم الاستشارة الطبية فيما يتعلق بتغذية المجتمع والحالة الصحية، ومن ضمن خدمات العيادة تقديم الاستشارة التغذوية بما يناسب الحالة الصحية للفرد، إلى جانب تزويده بالإرشادات التوعوية التثقيفية لتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع.

وتحتوى العربة على عيادتين للتغذية للرجال والنساء مجهزة بأجهزة حديثة، وكذلك تضم شاشات الكترونية متحركة لبث المواد الإعلامية التوعوية، كما يمكن للعربة التحرك بسهوله لتقديم الخدمة اللازمة في جميع المواقع ذات الاحتياج.