ترمب عن مؤتمره مع بوتين: أسأت التعبير

واشنطن ــ وكالات

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على إنه أساء التعبير في هلسنكي حول التدخل الروسي.وأثار المؤتمر الصحافي الذي عقده ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ردود فعل غاضبة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ قال المنتقدون إن ترمب قدم مصلحة روسيا على المصلحة الأميركية، وذلك بعدما قلل من أهمية تقييم المخابرات الأميركية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقال ترمب، متحدثاً للصحافيين في البيت الأبيض، إنه يقبل بالمعلومات الاستخباراتية التي أكدت بالفعل حصول تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية العام 2016. وأضاف أنه بحث الأزمة السورية والطموحات النووية لإيران خلال اجتماعه مع بوتين.

إلا أنه أضاف أن أفعال روسيا لم يكن لها تأثير على نتيجة الانتخابات وأن الإدارة ستعمل بجد لحماية انتخابات الكونغرس التي تجري في نوفمبر المقبل. وتراجع ترمب بذلك عن تصريحاته التي اعتبرت شديدة الليونة إزاء بوتين في هلسنكي، عاصمة فنلندا، وقال إنه أساء التعبير عندما اعتبر أنه لا سبب لديه لعدم تصديق نفي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات.