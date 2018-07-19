جويدي لـ(الأسود): طبقوا التمارين (صح)

جدة – محمد صالح

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تمارينهم على فترتين صباحية ومسائية، خلال معسكرهم الحالي بالنمسا،

حيث استهلت عناصر (الأسود) الحصة الصباحية بتمارين الإحماء والركض حول المضمار، قبل أن يؤدي اللاعبون مران التحكم بالكرة والتمرير السريع، وسبق انطلاقة التمارين عقد اجتماع موسع بين اللاعبين والمدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، الذي أوضح للاعبين أنه يتوجب الاستفادة من معسكر الفريق هنا، والعمل بكل جد واجتهاد خلال المرحلة القادمة، وأنه يتوجب على الجميع تطبيق كافة التمارين اللياقية والتكتيكية.