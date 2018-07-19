عبدالغني: سنسعد جماهير أحد هذا الموسم

المدينة المنورة . محمد قاسم

أشاد رئيس مجلس إدارة أحد سعود الحربي، بتعاقد النادي مع الكابتن حسين عبد الغني وذلك في المؤتمر الصحفي، الذي تم فيه توقيع عقد انتقاله إلى نادي أحد رسميًا، قادمًا من فترة احتراف خارجية مع نادي فيرنا البلغاري.

وكان نادي أحد قد أعلن في 11 يونيو الماضي، اتفاقه مع اللاعب، في صفقة تكفل بها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.

وأعلن نادي أحد أن التعاقد مع عبدالغني سيكون لمدة موسم واحد. من جانبه، أكد حسين عبد الغني أنه سعيد بالانضمام للكتيبة الأحدية رغم العروض التي تلقاها من أندية محلية وخارجية،

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير نادي أحد. كما أكملت الادارة إجراءات انتقال اللاعب الفيحاوي معتز تمبكتي بنظام الإعارة.