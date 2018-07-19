اقتصاد

(هدف) يعلن عن 400 فرصة عمل

كتبه Gamal salehaccess_time5 / ذو القعدة / 1439 هـ      19 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـ البلاد

اعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) طرح 400 فرصة وظيفية، بأجور شهرية تتراوح بين 4500 و9 آلاف ريال” بالتعاون مع 4 شركات،وقدم “هدف” بالتعاون مع الشركات الأربع، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات، امتدادًا للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

Gamal saleh

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *