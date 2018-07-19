(هدف) يعلن عن 400 فرصة عمل

جدة ـ البلاد

اعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) طرح 400 فرصة وظيفية، بأجور شهرية تتراوح بين 4500 و9 آلاف ريال” بالتعاون مع 4 شركات،وقدم “هدف” بالتعاون مع الشركات الأربع، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات، امتدادًا للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.