2.6 مليار دولار إصدارات الصكوك الخليجية

جدة ـ وكالات

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية عن تراجع قيمة الصكوك الخليجية المصدرة في الأشهر الستة من العام الجاري لـ2.6 مليار دولار مقارنة بـ6.5 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.ووفقا لـ”تقرير الوكالة” فأن إصدارات صكوك الشركات في منطقة الخليج تراجعت بنسبة 60 في المئة خلال الفترة من يناير حتى يونيو العام الجاري.

وكان إجمالي إصدارات صكوك الشركات الخليجية بلغ 7.6 مليارات دولار في 2017. وتوزعت الإصدارات إلى 6 خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت إصدار شركة طيران الإمارات صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار كأعلى إصدار، ثم دار الأركان العقارية السعودية بـ500 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري هيمن على عدد الإصدارات على مدى الأشهر الـ18 الماضية، إذ بلغ عدد إصدارات القطاع 10 من أصل 16 إصداراً.