«GOLD».. أول فيلم من بوليوود يُعرض في السعودية

انتهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من تصنيف فيلم «GOLD» وفقاً للتصنيف السعودي للأفلام الذي أعدته الهيئة، ليكون بذلك أول فيلم من بوليوود يعرض على شاشات السينما السعودية، صانعاً بادية تحدٍ ومنافسة فعلية لأفلام هوليود التي تتصدر القائمة كأكثر الأفلام عرضاً وإقبالاً على شباك التذاكر السعودي.

ويحكي فيلم «GOLD» حصول الهند على أول ميدالية ذهبية في أولومبياد عام 1948م.

كما يُعد الفيلم الذي أنتج في العام الحالي 2018م من أحداث إنتجات بوليوود التي تعد أكبر صناعة سينمائية عالمياً من حيث عدد الأفلام المنتجة سنوياً، متفوقة على هوليود بمقدار الضعف.

من جهته، أوضح المشرف على قطاع السينما ومدير المصنفات المهندس محمد عبيدالله، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قامت بتصنيف ما يزيد عن الخمسين فيلماً منذ افتتاح السينما في أبريل 2018م، مؤكداً ترحيب الهيئة بجميع الأفلام من كل أنحاء العالم، بما يثري الحضور السينمائي في دور العرض السعودية.