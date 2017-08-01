Google Play Services أول تطبيق يتخطى 5 مليار تحميل…!

لأول مرة في تاريخ متجر جوجل للتطبيقات يصل تطبيق عليه لهذا الرقم من التحميلات.

وهو تطبيق Google Play Services الذي يقدم مزيج مهم من المهام بدايةً من مزامنة جهات الاتصال حتى تحديد الموقع جغرافيًا.

ليكشف تقرير جديد أن تطبيق Google Play Services تم تحميله أكثر من 5 مليارات مرة عبر متجر جوجل بلاى.

ليصبح أول تطبيق فى تاريخ المتجر يجرى تحميله بهذا العدد.

حيث يعتبر رقم 5 مليارات كبيرا للغاية بما يعادل سكان أكبر 10 دول فى العالم.

وعلى الرغم من أن عدد كبير لم يعد موجود على أجهزة قيد الاستخدام حاليًا إلا أن الرقم مبهر.

ويعتبر هذا التطبيق هو أهم ما يميز أنظمة أندرويد.

، ويعتمد عليه الكثير من الأشخاص لمهام أساسية بدلًا من الاعتماد على النظام الموجود.

وهذا الأمر يسمح لجوجل بتقديم مميزات جديدة للأجهزة الأقدم؛ حيث يمكنها تقديم تحديثات لخدمة Google Play مثل أغلب التطبيقات العادية.