HSBC يتوقع تحسن بيئة العمل في المملكة خلال 2017

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الرياض ــ البلاد

توقع بنك HSBC تحسن بيئة العمل في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط والتقدم في تطبيق رؤية 2030.

وأشار البنك إلى ان الإصلاحات التي تقوم بها المملكة ستحسن الإنتاجية وستقوي الاقتصاد وإن خلقت تحديات قصيرة الأمد.

وأوضح تقرير HSBC أن تخفيف الدعم لقطاع الطاقة وفرض الضرائب وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، قد تؤثر على إيرادات بعض الشركات وبالتالي فإنه يفضل القطاعات الاقل تاثرا بمتغيرات الانفاق الحكومي، محذرا من قطاعات الإنشاءات والإسمنت والتصنيع.

وفي المقابل يرى HSBC أن النظرة إيجابية لقطاعات أخرى مثل البتروكيماويات والبنوك والصحة التي لا تعتمد فقط على الطلب المحلي.