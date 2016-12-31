Insta360 Air حول هاتفك الذكي إلى كاميرا للواقع الافتراضي..!

شارك عبر واتساب

Insta360 Air هو عبارة عن جهاز صغير يُمكن من خلاله تحويل هاتفك الذكي العامل بنظام التشغيل أندرويد إلى كاميرا للواقع الافتراضي

والاستمتاع بالتقاط الصور والفيديوهات بزاوية 360 درجة بطريقة احترافية.

كل ما عليك فعله هو تثبيت الجهاز أعلى الهاتف وسيتم تلقائياً تشغيل التطبيق الخاص بالجهاز.

لبدء بث الفيديوهات المباشرة بتقنية الواقع الافتراضي.

أو التقاط الصور والفيديوهات بجودة عالية وبزاوية 360 درجة.

ويدعم التطبيق الخاص الجهاز عدة أدوات لتحرير الصور والفيديوهات بالإضافة إلى مشاركتها.

إلى جانب البث المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب.

ويمكن للكاميرا المدمجة بالجهاز التقاط الصور بدقة عالية جداً تصل إلى 3008 * 1504 بيكسل (3K).

في حين يُمكن التقاط الفيديوهات بدقة 2560 * 1280 بيكسل (2K) وبمعدل 30 إطار في الثانية .

ومع بعض هواتف أندرويد المتقدمة مثل جالكسي إس 7 تصل جودة الفيديوهات إلى (3K) أيضاً.

كما يُمكن للمستخدمين الاعتماد على الجهاز باستخدامه ككاميرا ويب تدعم التصوير بتقنية الواقع الافتراضي.

إذ يُمكن ربطه مباشرة بالحاسب المحمول وإنشاء بث مباشر لفترات طويلة.

والجدير بالذكر أن جهاز Insta360 Air متوفر حالياً كمشروع عبر موقع indiegogo للتمويل الجماعي.

ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منها من خلال التبرع بمبلغ 99 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

مع العلم أن المشروع استطاع خلال فترة وجيرة أن يجمع تمويلاً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي.

ومن المقرر أن تنتهي حملة التمويل نهاية يناير 2017 المقبل على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر مارس من نفس العام.