LG تُطلق مكنسة كهربائية محمولة وأخرى لاسلكية في معرض CES 2017…!

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لا شك أن الوسط التقني كله يعيش أقوي أيامه حالياً حيث أن الكل يتابع المعرض السنوي CES وهو أبر وأضخم معرض تقني.

معرضCES 2017 :- وهو معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “Consumer Electronics Show” المعروف بـ CES المعرض السنوي الأضخم الذي يحتضن كل ما هو جديد لكبري شركات التكنولوجيا في العالكم.

يقام كل عام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية وهو محط أنظار الهواة والمحترفين في مجال التقنية والتكنولوجيا للتعرف علي كل ماهو جديد.

لذلك دعنا نتعرف سويلً في مقالنا اليوم عن ما قدمته شركة LG في مجال الأجهزة المنزلية.

LG تُقدم مكنسة كهربائية محمولة وأخرى لاسلكية…!

عادة ما يعاني الأشخاص الذين يحبون تنظيف منازلهم من الغبار م المكانس الكهربائية الآلية التي لا يكون بمقدورها تنظيف بعض الأماكن مثل رفوف الكتب العالية وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.

شركة LG عملت علي هذه النقطة لذلك من خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 كشفت عن مكانس كهربائية جديدة تدعى LG CordZero HandStick و LG CordZero Canister.

LG CordZero HandStick عبارة عن مكنسة كهربائية محمولة والتي قد تكون مثالية لشفط الفتات والحطام على الطاولة أو أسفل جانبي السرير.

ومن المميزات الهائلة بمكنسة CordZero HandStick:

تمتاز بمحرك Smart Inverter Motor والذي يدور على ما يبدو 16 مرة أسرع من محرك الطائرة. نظام HEPA للتنقية على خمس مراحل قدرة شفط 140 وات تقنية Axial Turbo Cyclone لالتقاط الغبار الناعم فرشاة ملفوفة لمنع التشابك

ومن المفترض أن تدوم البطارية حتى 80 دقيقة كاملة وتستطيع المكنسة الذكية التنظيف بشكل عمودي وليس أفقي فقط.

أما LG CordZero Canister فهي عبارة عن مكنسة كهربائية تقليدية إلا أنها لاسلكية.

تستطيع التنقل بها في الغرف دون المعاناة من الأسلاك وتوصيلها في الكهرباء.

مميزات مكنسة CordZero Canister:-

تضم تقنية LG RoboSense 2.0 والتي تسمح للمكنسة بإتباع المستخدم أثناء تحركه.

وهذا يعني بأنك لن تضطر إلى جر المكنسة بإستمرار أو القلق بشأن أن تعلق في الزاوية.

وذلك بفضل مستشعراتها المتواجدة في واجهتها الأمامية والتي يمكن أن تكشف عن العقبات