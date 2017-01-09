Onelink Envirocam : أول كاميرا ذكية لمراقبة الأطفال أثناء النوم في معرض CES 2017….!

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في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية لهذا العام CES 2017 نجد أن هناك الكثير من التقنيات الحديثة.

ولا شك أن المعرض هذا العام قدم لنا الكثير في تقنيات المنازل الذكية ولكن الشئ الجذاب للاهتمام هو تلك الكاميرا الذكية.

ولاشك أن التقينات الخاصة تتطور بشكل سريع مع التطور التكنولوجي الذي نشهده خلال الأيام الحالية.

فقدمت لنا شركة First Alert أول كاميرا ذكية لمراقبة الأطفال أثناء النوم في معرض CES 2017

فتقنية كاميرا Onelink تأتي بشكل خاص لمراقبة الأطفال أثناء النوم، ورصد حركة الأطفال والتنفس بشكل دقيق.

وهذا ما يتمناه الأباء بشكل كبير وخاصة الأمهات كثيرة القلق علي أطفالهم.

لذلك تدعم كاميرا Onelink الذكية الآباء بشكل خاص في متابعة ورصد حركات الأطفال أثناء النوم بشكل سريع.

للتأكد من تنفس الطفل بشكل منتظم، أو رصد حركات الطفل أثناء النوم.

كما أنها تصدرعلى تنبيهات تحذيرية للآباء عند وقوع شئ خطأ.

و تدعم كاميرا Onelink المستخدمين بشكل خاص في الرؤية الليلية التي لا تأتي بأعلى دقة وضوح غالباً في هذه الفئة من الكاميرات.

إلا أن تقنية كاميرة Onelink الذكية تعمل على تتبع التنفس في الأطفال أثناء النوم، مع الكشف عن حركات التنفس بشكل دقيق.

أيضاً لا تحتاج تقنية كاميرا Onelink الذكية إلى مستشعرات تتصل بالطفل لرصد التنفس بشكل دقيق.

والتي قد تتعرض للسقوط غالباً مع حركة الأطفال، ولكنها تأتي بمستشعرات للبيئة المحيطة بالطفل أيضاً.

للتبع حرارة الغرفة، الرطوبة، مستويات أول أكسيد الكربون.

وكل هذه البيانات تُنقل إلى التطبيق الخاص على الهواتف الذكية لرصد البيئة المحيطة للأطفال، مع تنبيهات سريعة للآباء.