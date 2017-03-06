raja_salman# هاشتاغ إندونيسي ترحيباً بالملك سلمان

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جاكرتا ــ وكالات

raja_salman# ، وتعني باللغة العربية أهلا وسهلا بالملك سلمان، هو هاشتاغ أطلقه إندونيسيون وتصدر هاشتاغات تويتر الإندونيسية ترحيباً بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى بلادهم.

يذكر ان خادم الحرمين الشريفين قد انهى زيارة رسمية لإندونيسيا استمرت ثلاثة ايام في اطار جولته الاسيوية.

وتفاعل مع الهاشتاغ أكثر من 4 ملايين مغرد، كما وصلت التغريدات الموضوعة فيه إلى أكثر من 4 ملايين تغريدة أيضا.

وعبر الناشطون عبر هاشتاغ raja_salman# عن ترحيبهم بقدوم ملك الحزم في زيارة رسمية إلى بلادهم وغرد عدد منهم باللغة العربية، وكان في مقدمة مستقبلي الملك سلمان لدى وصوله مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا .

يذكر أن زيارة الملك سلمان لإندونيسيا تعتبر أول زيارة لملك سعودي منذ 47 عاماً، ورافقه خلال هذه الزيارة عدد من المسؤولين والوزراء.