Razer تُقدم حاسب محمول بثلاث شاشات في معرض CES 2017....!

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من السلع الإلكترونية الاإستهلاكية التي عُرضت في معرض CES 2017 وكانت محل الإبهار…..

هو الحاسوب المحمول الذي قدمته شركة ريزر Razer… فما هو !؟

شركة ريزر أكبر الشركات التي قدمت الهاردوير والسوفت وير لأجهزة الألعاب.

علي هامش مشاركتها في معرض CES لهذا العام أعلنت شركة”ريزر Razer” عن مشروعها الجديد مشروع فاليري “Project Valerie”.

والذي يتمثل بجهاز حاسب محمول يأتي بمفهوم متطور يقدم ثلاث شاشات عرض بقياس 17 إنش وبدقة 4K.

ويعرف عن شركة ريزر تقديمها لأنحف الحواسيب المحمولة للألعاب بالمقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى.

وههذا ما دفعها للتفكير في تطوير ما تقدمه وتبهر مستخدميها من مهوسي الألعاب القوية التي تحتاج إلي جيرافك عالي.

فقررت استغلال المساحة الإضافية التي يمكنها تقديمها في حواسيبها المحمولة المخصصة للألعاب.

والجدير بالذكر أن الحاسوب الجديد يحمل كثيرا من مميزات الحاسب الذي قدمته الشركة سابقاً Razer Blade Pro.

حيث يتم التحكم بشاشات الحاسب الجديد من خلال تقنية العرض Nvidia G-Sync لضمان عملهم بشكل مثالي.

وتبلغ دقة الشاشات معاً 11520×2160 بيكسل، مع نسبة 100% تغطية Adobe RGB.

وتتموضع الشاشات خلف بعضها البعض بسماكة كلية للجهاز تبلغ 1.5 إنش وبوزن يصل إلى 12 باوند.

ماهي مميزات مشروع فاليري التي تقدمها شركة ريزر..!؟

يستخدم بطاقة معالجة رسوميات واحدة من نوع GeForce GTX 1080 . 8 جيجابايت من ذاكرة الفيديو. ودعم مدمج لتقنية NVIDIA Surround View. ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت . ونفس نظام التبريد بالبخار الموجود في حاسب Blade Pro.

وحتي الآن ليس هناك معلومات مؤكدة من ريزر عن موعد طرح الجهاز في الأسواق وهل سيكون متاح في الأسواق العالمية.

وليس هنا: أيضا أي تأكيدات حول السعر الذي سيتوافر به الجهاز.

الإ أن شركة ريزر تؤكد فقط أن الحاسب المحمول سيطرح قريباً في الأسواق.